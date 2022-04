Hoogste aantal verkeersdoden in provincie Utrecht sinds 2008: 'En de landelijke afname gaat te langzaam'

In 2021 vielen de meeste verkeersslachtoffers in Gelderland en Zuid-Holland, elk met 94 verkeersdoden. In Noord-Brabant vielen voor het eerst in zeven jaar niet de meeste dodelijke verkeersslachtoffers. Ook in Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg nam het aantal verkeersdoden af. In Zeeland halveerde het aantal verkeersdoden. Het is ook de provincie met de minste verkeersdoden. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Noord-Holland bleef op hetzelfde niveau als in 2020.