Utrechters zien komst nieuw park langs de Vecht niet zitten: 'Waarom kan het niet blijven zoals het is?'

Volgens de gemeente moet dat groen waar je nu via enkele voetpaden langs loopt anders worden ingericht met onder andere meer wandelroutes en meer ruimte voor recreatie. Volgens de plannen is dit nodig om de stad gezond te houden voor het groeiend aantal inwoners. ''Er is al genoeg recreatieruimte aan deze kant van de stad. Het is hier juist een oase van rust. Dat is in deze drukke buurt een parel die je moet koesteren'', reageert Van Den Bergh op de plannen.