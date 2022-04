Toen Syrische, nu Oekraïense vluchtelingen: 'Het verschil in ontvangst is niet uit te leggen'

Nee, een gezellig vakantie-uitje is het niet. In Syrië is de oorlog nog altijd tastbaar. Het noorden is ook nu nog niet veilig te bezoeken vanwege bombardementen. Je pakt ook niet zomaar het vliegtuig. Via Tripoli, in Libanon, stak ze op een toeristenvisum de grens over. "Je komt dan in een niemandsland terecht. Dat was echt wel eng. Ik besefte heel goed: als ik nu mijn paspoort kwijtraak, dan begin ik niks. Er is geen ambassade, geen bescherming."