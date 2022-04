Utrecht wil praten met Pegida over alternatief protest, maar anti-islambeweging 'weigert contact'

Dijksma is vanwege het demonstratierecht wel bereid om afspraken met Pegida te maken over mogelijke alternatieve locaties en een ordelijk verloop. "Daarvoor is het ook belangrijk dat de organisator bereidheid toont", laat de gemeente weten. "Al sinds de aankondiging van de demonstratie wordt contact gezocht met Pegida. Dat is tot vandaag onmogelijk gebleken omdat de organisator het contact weigert.”