Mat Herben wilde eigenlijk niet kijken naar ‘Het jaar van Fortuyn’, maar doet het nu toch

Herben begint wat te grinniken. In de serie zit hij op een racefiets en draagt hij bijbehorend wielrenpak dat iets te strak om zijn buik zit. “Laat ik nou nooit gefietst hebben op een racefiets. En in die tijd had ik ook nog geen buikje. Toen ik 49 was, paste ik nog redelijk in mijn pakken. Dat buikje kreeg ik pas in de Tweede Kamer toen we tot laat vergaderden. Soms aten we pas om tien uur. Ja, in de Tweede Kamer ben ik dik geworden.”