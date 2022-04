Nieuwe coalitie in Woerden komt met gemor, lokale partijen voelen zich buitengesloten

Alleen LijstvanderDoes is echt lokaal te noemen in deze coalitie. Progressief Woerden nam de plek in van D66, maar die partij is ontstaan uit de Woerdense afdelingen van PvdA en GroenLinks. Hun achterban is voor een groot deel ook lid van een van die landelijke partijen. De nieuwe coalitie is goed voor 18 van de 31 zetels.