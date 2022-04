De voortdurende worsteling van gemeentes met vluchtelingen en asielzoekers

Volgens Hanneke van Eijken is die richtlijn een politieke keuze die te maken heeft met de ligging van Oekraïne. "Er is ook kritiek op het Europese asielbeleid, dat staat heel erg ter discussie. Uit Syrië was er ook een toestroom van ontheemde mensen en waarom is toen niet deze regeling gebruikt? Dat is een politieke vraag, daar liggen politieke overwegingen en keuzes aan ten grondslag. Oekraïne grenst rechtstreeks aan de Europese Unie. Dus het is in die zin in de regio van de EU en dat heeft het denk ik veel makkelijker gemaakt."