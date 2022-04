Dierenartsen hielpen al 300 Oekraïense huisdieren: 'Hond al overstuur als je de radio te hard zet'

Dierenkliniek Rijnlaan in Utrecht is aangesloten bij de stichting. De opvanglocatie voor Oekraïners in de Jaarbeurs belde afgelopen week nog dierenarts Angela Kersseboom, omdat een spaniël in shock was geraakt na zijn tocht van Oekraïne naar hier. "Uiteindelijk bleek dat dit chocoladebruine hondje niet in shock was. Wel had hij hoge koorts, oorontstekingen en bloed bij de ontlasting. Dus dan starten we een behandeling voor hem op", vertelt de arts.