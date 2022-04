Nieuwegeinse vader verdacht van poging om zijn baby van het leven te beroven

Er zijn geen getuigen van de vermeende mishandeling van de baby. Het kindje raakte in december bewusteloos, mogelijk na een epileptische aanval. Omdat er van buitenaf niets te zien was, werd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis een scan gemaakt. Daarbij werden de twee verwondingen aan de schedel van het kindje ontdekt. Wanneer die zijn ontstaan is nog onduidelijk. Volgens de advocaat van de verdachte zou het kunnen dat dit op verschillende momenten is gebeurd.