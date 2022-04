Schietpartij in café Vleutenseweg moord of opwelling? 'Slachtoffer liep toevallig in baan van schot'

UTRECHT - Was er sprake van vooropgezet plan bij de dodelijke schietpartij in café De Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht? Of schoot Mohamed A. in een opwelling en liep slachtoffer Paul Kros toevallig in de baan van het schot, net als een vrouw die gewond raakte? De advocaat van de verdachte wierp die vraag vandaag op tijdens een tussentijdse zitting in een extra beveiligde rechtszaal.