Twee Utrechtse kemphanen na 100 jaar voor het eerst samen in 1 concert

In het park staat ook de Tivoli concertzaal. Daar speelde het orkest in die tijd baanbrekende nieuwe muziek van Richard Strauss en Gustav Mahler. In 1917 had het orkest een nieuwe dirigent nodig. Het oog viel op Jan van Gilse, een succesvolle componist en violist die zijn sporen had verdiend in Duitsland. Hij had alleen de pech dat de belangrijkste krant in de stad, het Utrechts Dagblad een nieuwe recensent had aangesteld, de in Zeist geboren jonge componist en pianist Willem Pijper. Frank: "In het begin schreef hij aardige recensies, maar die werden steeds strenger en venijniger, vooral over de dirigent Jan van Gilse."