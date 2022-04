Winkelcentrum Tournoysveld in Woerden wordt vernieuwd en krijgt 133 extra huurwoningen

Ook Niels de Jong, eigenaar van bloemenzaak Natuurlijk Bloemen, is blij. “Er moet iets gebeuren, dat is duidelijk”, zegt hij. Zijn bloemenzaak zit zo’n vijf jaar in het pand. “Het centrum is verouderd dus qua aangezicht mag er wel wat veranderen.” De Jong hoopt actief mee te kunnen denken over de toekomst van het winkelcentrum. “Voor mij is het vooral belangrijk dat ik de grootte van mijn pand behoud.”