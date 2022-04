Dominees staan stil bij oorlog tijdens Pasen: 'Rituelen geven zin aan de wereld die ook nu weer op zijn kop staat'

Morgen is het Goede Vrijdag, dan wordt de kruisiging van Jezus herdacht. "Er is dan in de Domkerk een indrukwekkende dienst rondom zijn lijdensweg", vertelt Roskam. "In de kerk is een groot kruis en we nodigen mensen nadrukkelijk uit om stil te staan bij het lijden. Op Stille Zaterdag staan we vervolgens stil bij de graflegging van Christus. Maar 's avonds gaat het over in een viering, waarbij we nieuw licht inbrengen. Het verhaal van Pasen, Jezus die opstaat uit de dood, is een verhaal van bevrijding, nieuw perspectief, nieuwe hoop. Eigenlijk ga je in deze dagen dus echt door alle emoties heen."