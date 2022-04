Dorpskapper Hans is Maartensdijker van het Jaar: 'Knippen is bijzaak, het gaat om de mensen'

Op deze middag is het extra druk in de zaak, want het is de wekelijkse seniorendag (knippen voor een tientje). Ook komen om de haverklap mensen binnen om Hans te feliciteren met zijn gouden jubileum. Hij krijgt een envelop met het opschrift 'Hans' en een kamerplant. In de kappersstoel wacht vaste klant Tim uit Utrecht geduldig alle spontane bezoekjes en praatjes af. Hij komt al jaren speciaal naar Maartensdijk gefietst voor kapper Hans. "Het is hier altijd zo gemoedelijk. Het is ons kent ons. Een echte dorpskapper."