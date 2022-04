Banketbakkers slapen heel wat uurtjes minder door Paasdagen: 'Als ik erin stap, moet zij alweer uit bed'

PROVINCIE UTRECHT - Paasstollen, chocolade-eitjes en tulbanden: het hoort er allemaal bij met Pasen. Alles wat zoet en lekker is en met de Paasdagen te maken heeft ligt natuurlijk al maanden in de supermarkt, maar wie voor bakkerskwaliteit wil gaan kan er maar beter op tijd bij zijn. Bakkers in onze provincie werken zich in het zweet om hun specialiteiten op de paasbrunchtafels te krijgen en met plezier. "Wij zijn vakidioten die dat gewoon heel leuk vinden."