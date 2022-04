OM eist 12 jaar cel voor 'WK-moord' in Nieuwegein

De tegenstrijdige verklaringen die L. zelf heeft gegeven werden vanmorgen nog eens goed tegen het licht gehouden. Zo zou hij na de wedstrijd tegen een vriendin hebben gezegd dat hij Houtveen "flink en goed geraakt" had, wat hij later weer ontkende. Mensen uit zijn omgeving beweren dat hij indertijd vaak cocaïne gebruikte. Op de vraag of hij onder invloed was antwoordde hij vanmorgen: "Geen drugs, ik had alleen een paar biertjes op."