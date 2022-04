Nederlandse toeristen kiezen tijdens Pasen voor zekerheid en weten Utrecht goed te vinden

De coronacrisis heeft veel financiële schade aangericht in de samenleving, maar zonder corona was Camping de Boerinn in Kamerik er nooit geweest. De reserveringen voor bruiloften, vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes waarbij men kon schapendrijven, klompengolven of kanovaren verdwenen allemaal uit de agenda. Daarom begon De Boerinn in 2020 een camping, gericht op gezinnen met kinderen. Dat bleek een juiste zet. De camping met de bijhorende activiteiten was in coronatijd de redding.