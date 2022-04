OM laat op videobeelden zien hoe Ridouan T. en advocatenneef stiekem communiceerden

Ridouan T. uit Vianen zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij is de hoofdverdachte in het Marengo-proces, dat onder meer draait om moorden in Utrecht en IJsselstein. T. werd vorig jaar talloze malen door zijn neef Maarssense Youssef bezocht, nadat die zich als een van de advocaten van T. had gemeld.