Zo zet Karien (64) Westbroek op de kaart als hét ooievaarsdorp van Utrecht

Nu de meeste kunstmatig aangelegde nesten bezet zijn, zie je ook steeds vaker wilde nesten van ooievaars in bomen. Vooral treurwilgen zijn populair en langs de A27 bij Maartensdijk broedt een hele kolonie op een landgoed. Eind jaren 60 was de ooievaar nog bijna uitgestorven, maar nu is het dier weer een vast onderdeel van het Nederlandse landschap. In 2020 waren er 1300 broedende paartjes in Nederland. Zelfs de zeldzame zwarte ooievaar is dit jaar al gespot in onder andere Nieuwegein en Maartensdijk. Volgens Karien is het veen-weidelandschap rond Westbroek gewoon heel geschikt voor ooievaars. “Als de boeren het gras maaien, vliegen er altijd ooievaars achter de tractor aan om de insecten en kikkers eruit te pikken. Het zijn wat dat betreft vrij opportunistische dieren.”