Jacht op haas en konijn verboden in Utrecht

Naar aanleiding van het voorstel uit de Kamer is onderzoek gedaan naar 'provinciale trends'. Op basis daarvan werd besloten dat er naast Utrecht ook in Limburg en Groningen niet meer op hazen gejaagd mag worden. Op het konijn mag in Nederland helemaal niet meer gejaagd worden, “omdat deze soort in alle provincies achteruitgaat," aldus het ministerie.