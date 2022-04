Alkwin Kollege in Uithoorn staat stil bij dood leerling (16)

Donderdagochtend hebben alle docenten bij de start van hun les stilgestaan bij het drama. Ze lazen een tekst voor en lieten muziek horen. "Ook hebben we een herdenkhoek ingericht waar leerlingen een boodschap kwijt kunnen. We hebben externe professionals ingehuurd die onze leerlingen en medewerkers begeleiden. En sommige leerlingen hebben een creatieve opdracht gemaakt waarin ze hun gedachten kwijt kunnen. Mogelijk overhandigen we die in een later stadium aan de familie."