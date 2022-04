EO-journalisten bedreigd en beroofd tijdens opnames in Leidsche Rijn

"Net nu de veiligheid van journalisten in ons land deze week onder de aandacht is, is dit wel een heel wrange illustratie hiervan", zegt EO-eindredacteur Tenco van der Hee. "Maar ik ben vooral blij dat iedereen ongedeerd is gebleven. En met de grote alertheid van de omstanders waardoor de politie heel snel kon handelen."