Rampjaar in de Vechtstreek krijgt dankzij Daan Wolfert na 350 jaar eindelijk een gezicht

Als liefhebber van geschiedenis liep Wolfert een aantal jaren geleden als bestuurslid rond bij een historische vereniging in Breukelen. De voorzitter was hier bezig met het verzamelen van allerlei informatie en materiaal over de frontlinie van het Rampjaar. ''Toen hij overleed, kreeg ik van zijn familie die hele verzameling. Een paar dozen vol.'' Die dozen hebben eerst beneden in de woonark gestaan, maar ''toen ik door de pandemie weinig meer op handen had, besloot ik maar eens aan de dozen te beginnen.'' Vervolgens kwam Wolfert er achter dat er nog helemaal geen boek over de Vechtstreek in deze periode was en dus besloot hij zich te verdiepen. ''Je moet alleen wel een beetje dat 17e-eeuwse Nederlands snappen, maar na even oefenen ging dat wel.''