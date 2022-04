Utrechtse wethouder Diepeveen gaat boos bellen naar huisbaas Wilhelminawerf

De vragen werden gesteld door Rick van der Zweth (PvdA). Hij is al tijden boos over de huurprijzen in dit complex. Ontwikkelaar Kondor Wessels maakte met de gemeente afspraken over de huur. Die zouden voor een groot deel in het zogenoemde segment ‘middenhuur’ vallen met een maximale prijs van circa 1.000 euro per maand. Maar daar hield de ontwikkelaar zich niet aan. En dus stapte wethouder Kees Diepeveen naar de rechter. Die zaak moet nog dienen.