Twee verdachten opgepakt na vondst dode man in Lunetten

De recherche heeft vandaag de hele dag onderzoek gedaan in en rond het huis aan de Karpaten, waar de man gisteravond werd aangetroffen. Ook is buurtonderzoek gedaan. Lange tijd bleef onduidelijk of de man was overleden als gevolg van een misdrijf of dat sprake was van een natuurlijke dood, maar inmiddels bevestigt de politie dat het nagenoeg zeker om een misdrijf gaat.