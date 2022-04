Hulpdiensten halen achtergelaten auto uit Amsterdam-Rijnkanaal

RTV Utrecht meldde eerder vandaag dat de zoekactie na een uur vruchteloos zoeken was gestaakt. Later werd duidelijk dat het voertuig op een andere plaats in het water is aangetroffen. Er zijn geen inzittenden aangetroffen. De politie gaat er vanuit dat de auto in het kanaal is achtergelaten en onderzoekt wat eraan vooraf is gegaan.