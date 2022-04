ChristenUnie-SGP valt af in Leusden, formatie gaat verder met drie partijen

Toch is dat volgens Van der Kooi niet het punt geweest waarop is besloten om zijn partij af te laten haken. “De conclusie was dat we maximaal drie wethouders wilden, omdat je anders nog eens jaarlijks 1,5 ton aan kosten moet maken voor een vierde wethouder. Dan kom je op zes ton over vier jaar en dat besteden we dan liever aan mooie dingen in Leusden.”