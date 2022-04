Een dagje proefdraaien in Utrechts' nieuwe filmtheater Slachtstraat

In zaal 1 zit technicus Henk met een laptop in een van de rode bioscoopstoelen om een laatste test van het beeld en geluid uit te voeren. De grote zaal van 't Hoogt is bij de verbouwing in drieën gedeeld. Met slim passen en meten is er nog steeds ruimte voor een grote zaal plus twee kleinere. "We zijn twee jaar bezig geweest", vertelt Stelling. "Niet alleen met het bedenken, maar ook met het verbouwen. En het is een monumentaal pand, dus je mag niet zomaar slopen."