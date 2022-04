Na zes jaar is voormalig Scheer & Foppen-pand nog altijd leeg, oud-eigenaar wijt 'lijdensweg' aan gemeente

In juni 2016 ging Scheer & Foppen failliet en kwam de winkel leeg te staan. De Hoop werd benaderd door Jumbo, die recht tegenover Albert Heijn zijn eigen supermarkt wilde openen. “Samen met Jumbo zijn we naar een architect gestapt om een plan te maken. Met dat plan zijn we naar de gemeente gegaan, en daar begon de lijdensweg”, vertelt De Hoop. “Waar we ook mee kwamen, eerst moesten we een paar maanden wachten en daarna werd het afgekeurd. Van alles hebben we geprobeerd en we hebben steeds alles aangepast.”