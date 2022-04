Zonder corona was camping De Boerinn er nooit geweest, 'Uit nood geboren, maar het is een blijvertje'

Boerderij de Boerinn is allang geen boerderij meer. Ooit was het een melkveehouderij, maar boer Hoogendoorn zag weinig toekomst in zijn sector en wilde dus wat anders. "Die boer liet toen tegen betaling mensen door het weiland rennen, voor 1 gulden kon je achter een kruiwagen door de polder sjezen", vertelt bedrijfsleider Hugo Oudejans. Dat je meer kan met je hectares op het gebied van recreatie, had de boer snel in de gaten. En dus ging hij kano's verhuren en organiseerde hij allerlei soorten sporten die leuk werken in de polder. "Sindsdien is dit een evenementenlocatie in een agrarische setting", vertelt Hugo.