Tientallen mensen de boom in tijdens klimtrainingen Amelisweerd: ‘Bosbezetting laatste redmiddel’

In twee uur tijd leer je in ieder geval de boom veilig in en uit te klimmen. Activist 'Sloddervos' is een van de instructeurs. "Je moet er vooral rekening mee houden dat je ieder moment in paniek kunt raken en dan is het belangrijk dat je niet valt." Want hij weet uit ervaring dat het actievoeren op grote hoogte heel stressvol kan zijn. "Ik heb in het Sterrebos in Limburg ook actiegevoerd. Dat is helaas wel gekapt."