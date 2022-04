Hockeyers Kampong uitgeschakeld in EHL door Rot-Weiss Köln

In het eerste kwart van het duel deelde Kampong het eerste speldenprikje uit. Derck de Vilder bracht de bal voor de goal, Terrance Pieters plaatste ‘m net naast. Vervolgens was het Rot-Weiss Köln dat het meeste balbezit kreeg. Een aantal keren leidde dat tot kleine kansen, waarbij Thies Prinz het dichtst bij een goal was.

In de laatste minuut van het eerste kwart kreeg Mats Gruter nog een grote kans voor Kampong. Een flats van aanvoerder Lars Balk wordt door de jongeling richting de goal gestuurd, keeper Vincent Vanasch voorkwam met zijn borst de achterstand voor de Duitsers.