Politiewagen rijdt tijdens achtervolging van de Lekdijk en eindigt in schuur

EVERDINGEN - Een politiewagen is vrijdagavond hard gecrasht op de Lekdijk in Everdingen. De politiewagen reed vermoedelijk op de Graaf Huibertlaan in de richting van de Lekdijk. Bij de dijk is een T-splitsing waar de politiewagen rechtdoor is geschoten. Het voertuig eindigde in een schuur.