Stuw bij Amerongen weer open na vlottrekken vastgelopen schip bij Wageningen

AMERONGEN - De stuw bij Amerongen, die vanwege een vastgelopen schip bij Wageningen tijdelijk werd gesloten, is weer open. Rijkswaterstaat sloot de stuw om de tanker los te krijgen die 20 kilometer verderop in de Nederrijn vast zat. Dit heeft urenlang geduurd, want het gevaarte lag sinds vrijdagavond dwars in de rivier. Eerdere pogingen om het gevaarte los te krijgen, mislukten.