Woerdens ex-raadslid Wilma de Mooij verlaat politiek na geschil met partij: 'Ik begrijp er niets van'

Woerden & Democratie haalde in de gemeenteraadsverkiezingen twee zetels. De Mooij, die als nummer drie op de lijst stond, laat weten dat ze niet had verwacht dat ze opnieuw in de raad zou komen. Wel hoopte ze voor de fractie te kunnen blijven werken. Maar dat lijkt verkeerd gedacht. Afgelopen maandag hoorde ze dat de partij 'ruimte biedt om nieuwe mensen in te werken'. Uit die boodschap concludeert ze dat ze uit de partij is gezet.