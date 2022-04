Goede vooruitzichten voor Koningsdag: 'Kans op aangenaam weer is groot'

Koningsdag 2020, in coronatijd, was de warmste Koningsdag ooit gemeten met in De Bilt een temperatuur van 20,7 graden. In 2016 bleef de temperatuur steken in De Bilt op 10,7 graden en daarmee was het de koudste Koningsdag. De laatste ‘normale’ Koningsdag in 2019 verliep kletsnat. Dat lijkt dit jaar niet te gaan gebeuren, is de conclusie van het weerbureau.