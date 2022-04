Topdrukte in regio Utrecht door stralend paasweer: 'Iedereen had het zo naar zijn zin, het kon niet beter'

Het bungalowpark zit helemaal vol. "Ik denk dat we dan tegen de driehonderd man zitten en komende vrijdag zitten we weer vol. Mensen hebben er echt zin in, dat merk je." De Jong ziet vooral veel families. "Wat ook opvalt is dat veel mensen die hier in de regio wonen naar ons komen. Die willen er toch even uit zijn." Ook bij natuurcamping Fazantenhof in Hollandsche Rading zat dit weekend goed vol en hetzelfde gold onder meer voor Buitengoed de Boomgaard in Bunnik.