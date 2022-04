Verdachte van brandstichtingen in Leerdam nam wraak op vroeger pleeggezin

De verdachte die destijds in het dorp Schoonrewoerd woonde, heeft vier van de vijf branden waarvan hij wordt verdacht bekend. De eerste brand was op 12 augustus in Schoonrewoerd. Daar werd de accu van een elektrische fiets in brand gestoken. Later die maand ging net buiten Leerdam een leegstaande woning met rieten kap in vlammen op en in september werd een hooibaal in brand gestoken.