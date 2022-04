Kijk terug: de herdenking in Kamp Amersfoort

In het kamp zaten in de Tweede Wereldoorlog in totaal 47.000 mensen gevangen, de meesten vanwege verzetsdaden tegen de Duitse bezetter. Honger, dwangarbeid en mishandeling waren aan de orde van de dag. In totaal kwamen er 650 mensen om, van wie ruim de helft rond het kamp werd geëxecuteerd. Op 19 april 1945 werd Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis overgedragen.