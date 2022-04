Iedereen dreigt mantelzorger te worden door personeelstekort in de ouderenzorg: 'Moet echt iets veranderen'

Overheidsinstelling CIZ bepaalt wie beroep kan doen op de Wet Langdurige Zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die dagelijkse zorg nodig hebben. Als je bijvoorbeeld dementie hebt krijg je meestal zorgprofiel Verpleging en Verzorging 5, VV5. Heb je alleen somatische (lichamelijke) klachten, dan krijg je vaak zorgprofiel VV6. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer zorg je nodig hebt. Dan ben je bijvoorbeeld niet meer in staat om jezelf te wassen of zelfstandig naar de wc te gaan.

De zorgprofielen bepalen hoeveel geld er beschikbaar is voor jouw zorg en wat je daarvoor kunt inkopen. Dat kan met een persoonlijk budget, het zogenoemde PGB of je schakelt het zorgkantoor in die de zorg voor je regelt.

Mensen met een zorgprofiel van het CIZ kunnen opgenomen worden in een verpleeghuis als de zorg thuis niet volledig geregeld kan worden, maar de wachtlijsten zijn lang. Soms kan het wel een jaar duren voordat er plek is. Gedurende die wachttijd wordt de zorg thuis geregeld door het Zorgkantoor. Is die zorg dan nog onvoldoende en zijn er geen mantelzorgers die kunnen bijspringen, dan kom je in aanmerking voor een spoedplaatsing. Dat is vaak niet op de plek waar je voorkeur voor hebt.