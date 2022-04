'SvPO-bestuurder bereid op te stappen na vernietigend rapport onderwijsinspectie'

De onderwijsinspectie rapporteerde dat er bij de acht scholen sprake is van wanbeheer. Zo is de administratie niet op orde en konden scholen hun rekeningen niet meer zelfstandig betalen. Ook is er 22,5 miljoen euro uitgegeven aan zaken waar onderwijsgeld niet voor is bedoeld, waaronder zeker 16 miljoen euro aan vastgoed dat in stichtingen is ondergebracht. Ook zo'n 2,2 miljoen euro uit ouderbijdragen voor taalreizen en schoolkosten is in gebouwen gestoken die op dit moment geen eigendom van de schoolbesturen zijn.