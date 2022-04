'Zonder Engels kan ik wel overleven, maar zonder cello zou heel naar zijn'

Het Nesko wordt elk jaar opnieuw samengesteld, na audities. Lili is een van de gelukkigen die door de strenge audities heen is gekomen. Haar altviool is een grote passie voor haar, ze heeft het zelfs naast haar studie als bijvak aan het conservatorium gedaan. Maar biochemie inruilen voor het conservatorium is geen optie: "Ik denk dat het één niet zonder het ander kan. Ik zou biochemie niet willen opgeven, maar dat is iets waar je heel erg mee in je hoofd bezig bent. Met muziekspelen moet je juist je hoofd uitzetten en lekker luisteren. Die afwisseling is voor mij heel belangrijk."