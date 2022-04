Amersfoorts gezin voor duizenden euro's opgelicht via Marktplaats: 'Geen bakfiets en geen vakantie'

Mag je een foto zelf delen?

"Als wij een foto krijgen, dan zijn wij verplicht om die eerst intern te delen", zegt een woordvoerder van de politie. "Dan kijken we of we tot een herkenning kunnen komen." Als agenten de persoon op de foto niet herkennen, wordt vervolgens door het Openbaar Ministerie (OM) beoordeeld of de politie de foto ook aan anderen mag tonen.

"Wij kijken dan naar proportionaliteit en subsidiariteit", legt een OM-woordvoerder uit. Simpel gezegd: is het strafbaar feit ernstig genoeg en zijn er voldoende andere middelen ingezet om tot een herkenning te komen? Dat zal bij de meeste fietsendiefstallen niet snel genoeg het geval zijn, zeggen zowel de politie als het OM. "Je moet dan ook nog kunnen aantonen dat de verkoper wist dat de fiets was gestolen", zegt de politiewoordvoerder.

Op de vraag of Herman een foto van de verkoper zelf mag delen, kan het OM geen direct antwoord geven. "Het is een grijs gebied", zegt de woordvoerder. "Je mag een oproep doen, maar smaad en laster mogen weer niet." Wanneer iets smaad of laster is, is niet makkelijk om van tevoren te zeggen. "Dat kunnen we pas achteraf toetsen."

De verkoper kan dus aangifte doen als de foto wordt gepubliceerd, waarna het OM onderzoekt of het geplaatste bericht onder smaad of laster valt. Het OM benadrukt daarbij dat zij alleen gaan over het strafrecht. "Maar je hebt ook nog de civielrechtelijke kant. Je kan bijvoorbeeld ook inbreuk maken op iemand zijn portretrecht."