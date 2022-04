Torenhoge werkdruk ambtenaren dwingt Stichtse Vecht op de rem te trappen

De Stichtse gemeenteraad is afgelopen vrijdag geinformeerd over de onhandelbare werkdruk in verschillende teams binnen de gemeente. In een interne brief schrijft de directie haar collega's toe. ‘’Het beeld vanuit de managers, onze gesprekken met medewerkers en onze eigen waarneming is verre van rooskleurig’’, staat er in de tweede regel geschreven. De organisatie heeft last van een groot ziekteverzuim, ten gevolge van onder andere covid-19. Daarnaast is de productiviteit afgenomen en werken sommigen medewerkers zich te erg ‘’uit de naad’’. De werkdruk is voor hen te hoog en zij ''houden het niet lang meer vol’’, volgens de directie.