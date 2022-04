SV Spakenburg hekelt gebrek aan politie na ongeregeldheden, wil opheldering van gemeente

De locoburgemeester stelt dat cameratoezicht in de gemeente ook breder wordt onderzocht. "Permanent cameratoezicht op De Westmaat is iets dat eerder dit jaar in de raadscommissie is besproken", zegt Beukers. "Op de achtergrond speelt ook een discussie in de gemeenteraad over hoe we omgaan met cameratoezicht in het hele dorp."