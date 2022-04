Alternatieve UIT-week van start voor coronatijd-studenten

Onder de naam This Is UU-week is de week opgedeeld in drie dagen, met ieder een eigen thema. Vandaag konden studenten bij Sportcentrum Olympos op het Utrecht Science Park meedoen aan verschillende sportactiviteiten. Morgen staat de dag in het teken van cultuur en donderdag wordt de UU-week afgesloten met een hapje en een drankje in de Botanische Tuinen.