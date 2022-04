Doorbraak in onderzoek naar moord op Amersfoorter Mike Duif in 1996: recherche houdt man (54) aan

Mike Duif werkte bij het computerbedrijf Hewlett Packard, maar werd daar ontslagen. Daarna ging hij in verduisterde computers en computeronderdelen handelen. In de nacht voor zijn dood ging Mike met vrienden uit in discotheek Baccarain in Hilversum. Na sluitingstijd zette hij de vrienden thuis af. Daarna is hij op het Zandpad in Utrecht geweest. Hij zei dat hij coke wilde halen.