Plannen voor park in natuurgebied Oud-Zuilen aangepast na kritiek uit buurt

Een ander belangrijk kritiekpunt van omwonenden was dat zij zich niet gehoord voelden in het hele proces. In een eerder stadium mochten bewoners alleen vragen stellen tijdens een Zoom-presentatie. Van Den Bergh: ''We konden eindelijk live het gesprek met elkaar aangaan. Daarnaast is nu duidelijk dat er nog geen besluit ligt, terwijl dat via Zoom wel zo werd gepresenteerd.''