NU'91: veel zorgmedewerkers ervaren seksueel grensoverschrijdend gedrag

"Het gaat vaak om ongewenste aanrakingen van iemands borsten of billen", aldus voorzitter Stella Salden van NU'91. De organisatie kreeg van de circa duizend zorgverleners die de enquête invulden ook veel voorbeelden binnen van seksueel geladen opmerkingen als: "Je mag wel bij me in bed komen liggen". Of: "Zuster, wil je me daar beneden eens goed wassen?"