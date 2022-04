Waar is de wolf? Over hoog oplopende emoties bij de wolf

"Het belangrijkste is hoe mensen zichzelf zien in verhouding tot de natuur, dat noemen we in de wetenschap de mens-natuurrelatie", begint Van Gestel zijn uitleg. "Je zult begrijpen dat het nogal uitmaakt of iemand zichzelf als de 'master' van de natuur ziet of als 'participant' en alle varianten daartussen. In het eerste geval vindt iemand dan namelijk dat hij mag bepalen hoe de natuur eruit ziet, bijvoorbeeld om van te eten of er in te recreëren, in het tweede geval maakt de mens niet alleen biologisch deel uit van de natuur, maar heeft hij ook een geestelijke, spirituele zo je wilt, verbinding met de natuur."